“La funzione informativa del bilancio di esercizio delle imprese: limiti e modi di superamento”, giornata di studi all'università

Si terrà venerdì 7 ottobre, a partire dalle ore 9,30 nell’Aula 31 del polo universitario di Pescara, una giornata di studi dedicata al tema “La funzione informativa del bilancio di esercizio delle imprese: limiti e modi di superamento”. Organizzato dal professor Francesco De Luca, ordinario di Economia Aziendale all’Ud’A, l’incontro sarà modulato nelle due sessioni, del mattino e del pomeriggio. Parteciperanno autorevoli relatori, accademici, professionisti e magistrati che forniranno una visione critica delle questioni più problematiche relative alla funzione ed ai limiti dell’informazione di bilancio, alla luce del più recente dibattito scientifico e delle prassi professionali, anche in considerazione degli sviluppi normativi in ambito comunitario sul tema dell’informativa non finanziaria e del bilancio di sostenibilità.

La giornata di lavori intende realizzare le finalità di public engagement che il dipartimento di economia aziendale, diretto dalla professoressa Michelina Venditti, pone tra le priorità del proprio impegno istituzionale per un fecondo rapporto tra ricerca scientifica e impatto sul sistema delle aziende concretamente operanti. La sessione mattutina sarà moderata dal professor Giuseppe Paolone, Rettore Vicario dell'università telematica “Pegaso”. La sessione pomeridiana sarà condotta dal professor Fabrizio Di Marzio, ordinario di diritto privato al dipartimento di economia aziendale della “d’Annunzio”.

Le conclusioni saranno affidate al professor Luciano D’Amico, ordinario di Economia Aziendale all’università di Teramo. "La giornata di studi che abbiamo organizzato - spiega il professor Francesco De Luca - si propone di contribuire fattivamente al dibattito sul tema della funzione informativa del bilancio di esercizio societario, che verrà inquadrato nella duplice prospettiva economico- aziendale, con riferimento alle problematiche valutative, all’attendibilità delle informazioni, alla componente descrittiva e non finanziaria, e giuridica, con riferimento agli aspetti di informazione dei terzi e di tutela dell’integrità del capitale, dell’impugnativa del bilancio e dei relativi effetti giuridici".