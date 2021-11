Il ruolo di Dante come padre della lingua italiana: ne parla Francesco Sabatini al Lions Club Pescara Host

Quanto Dante abbia inciso sulla lingua italiana intesa come comune denominatore attorno al quale riunire il popolo italiano. Partirà da questo presupposto il seminario che si terrà al Sea River con Francesco Sabatini. Il presidente emerito dell'Accademia della Crusca italiana, docente ordinario dell’Università La Sapienza e Roma 3, sarà ospite del Lions Club Pescara Host, presieduto da Giuliano Lombardi.

Grazie alla lezione del linguista abruzzese, l'appuntamento approfondirà, nell'anno del settecentesimo anniversario della morte di Dante, quanto il ruolo del Poeta come padre della lingua italiana come idioma nazionale non sia un luogo comune.