Francesco Di Pietro presenta "Dizionario Enciclopedico del dialetto loretese"

Sabato 27 maggio, a Loreto Aprutino, Francesco Di Pietro presenterà il suo libro dal titolo "Dizionario Enciclopedico del dialetto loretese". Il volume, composto da 530 pagine, oltre al Dizionario in cui sono presenti circa 8.000 vocaboli, contiene anche i profili di personaggi illustri della storia loretese, più di 700 soprannomi, circa 300 tra detti, proverbi e filastrocche popolari, nonché una preziosa guida alla pronuncia e scrittura del dialetto loretese, arricchito da un QR Code utile per l’ascolto diretto della caratteristica pronuncia.

In calce al libro sono presenti tre interessanti tavole aventi per oggetto gli avverbi di tempo nella loro pronuncia arcaica, una serie da 1 a 50 di numeri cardinali e ordinali scritti nella loro pronuncia dialettale ed un prospetto sul quale sono riportate le antiche unità di misura nella loro forma arcaica. Un’opera che Francesco Di Pietro ha voluto offrire ai suoi concittadini, come proprio contributo alla salvaguardia di una forma lessicale che va sempre più scomparendo, ma che ha sempre un retroterra culturale da conservare e tramandare alle future generazioni.