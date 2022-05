Francesco Di Censo presenta all'Acerbo "#Maisolo. Lascio andare. Vivo come viene!"

Venerdì 3 giugno alle ore 17:30, nell'aula Magna dell'istituto tecnico commerciale Tito Acerbo di Pescara, Francesco Di Censo presenterà "#Maisolo. Lascio andare. Vivo come viene!" (Costa edizioni), in un evento nel quale l'autore porterà alla luce aneddoti ed emozioni di un'esperienza di incredibile valore. Il libro, infatti, è stato scritto da Di Censo durante il Cammino di Santiago de Compostela da lui fatta a settembre 2021: 881 km a piedi e con uno zaino di 10 kg sulle spalle, percorsi dalla Francia fino all'oceano Atlantico.

"Una storia che ho emozionalmente narrato in un libro che accenderà i cuori delle persone - spiega Di Censo - che leggendo affronteranno le tappe, il dettaglio dei chilometri, conosceranno gli slbergue, i colori, i profumi, i rumori, saranno in compagnia con i pellegrini incontrati, vivendo storie che raccontano emozioni cristalline e tanto altro. Un orgoglio che sento il bisogno di condividere".

Il libro, dunque, racconta una storia vera scritta durante il Cammino di Santiago de Compostela, vissuta sul percorso francese partendo da Saint Jean pied de Port. Un vero “diario di bordo” in cui l’autore condivide ogni singola tappa, emozioni, luoghi e culture diverse, fede, amore, amicizia. "#Maisolo" è in vendita nel sito della casa editrice e in tutti gli store on line (Ibs, Amazon, Mondadori Store, Feltrinelli, Libroco, Hoepli), ma è anche prenotabile in libreria.

Logorato dalla sua professione di commercialista, Francesco ha deciso di partire in solitaria, per completare il Cammino di Santiago de Compostela da Saint Jean pied de Port, fino all’oceano Atlantico, in un mese. Persone di diverse nazioni, estrazioni sociali, culturali e religiose, si incontreranno e cammineranno alla scoperta di sé, di città e villaggi, vivendo emozioni dirompenti. Tra paure, gioie, fatiche, soddisfazioni, dolori, sollievo, dubbi e certezze, l’autore affronterà 881 chilometri, attraversando la Spagna da est a ovest. Sarà possibile capire il vero senso del Cammino, fatto di luoghi simbolici e spirituali.