Il giornalista Francesco Borgonovo (La Verità) presenta "Guerra senza fine" a Spoltore

Francesco Borgonovo, vice direttore del quotidiano La Verità, sarà ospite della Società Operaia di Mutuo Soccorso a Spoltore, venerdì 7 luglio dalle ore 18, per parlare di “Guerra senza fine” (Signs Publishing), libro da lui scritto insieme a Toni Capuozzo in cui si riflette sulla centralità della politica e della diplomazia nella risoluzione dei conflitti. L'ingresso è libero.

In particolare, il complesso conflitto tra Russia e Ucraina sarà al centro del dialogo e dell’analisi che caratterizzerà la serata: per entrambi i giornalisti questa guerra, che tiene tutti con il fiato sospeso, necessita di approfondimenti maggiori rispetto ad un servizio giornalistico, anche le chiavi di lettura possono essere diverse. Collabora alla realizzazione dell'evento Carola Profeta, membro della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Pescara. Modera Alessandra Renzetti.

Come spiega l'avvocato Luigi Spina, Presidente della Società di Mutuo Soccorso di Spoltore: "Lo scorso anno abbiamo ospitato Sigfrido Ranucci, quest'anno abbiamo deciso di regalare a Spoltore l'emozione di conoscere un altro grande nome: Francesco Borgonovo. È una grande occasione per tutti noi e per la nostra comunità avere la possibilità di apprendere direttamente dalle fonti; il confronto con il grande giornalista è sicuramente un momento di spessore politico e culturale per Spoltore, un comune dove c'è la voglia di conoscere i grandi temi contemporanei e con i grandi protagonisti della scena culturale nazionale".

Francesco Borgonovo è vicedirettore del quotidiano La Verità e scrive per Panorama. Ha lavorato come autore televisivo e ha pubblicato vari libri, tra cui Fermate le macchine (Sperling & Kupfer), La malattia del mondo (Utet) e Conservare l’anima (Lindau). Per Signs Publishing ha pubblicato Inquisizione, cronache dal delirio sanitario. Per informazioni e prenotazioni: 347/2635275. L'ingresso è gratuito.