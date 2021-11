Fondazione Aria festeggia al Fla i suoi primi 10 anni di attività con ‘Crossroads, Crocevia di artisti e culture’

Domenica 21 novembre sarà presentato il volume celebrativo Crossroads che annovera duecentoventi artisti e quaranta curatori che si sono avvicendati nel corso delle tante mostre, rassegne e una moltitudine di eventi e iniziative di arte e cultura contemporanea realizzate grazie al sostegno di più di cento aziende private, enti istituzionali, pubbliche amministrazioni, in qualità di sponsor, partner e patrocinanti.

Un elemento caratterizzante di tutti i progetti a firma Aria è la ricerca del dialogo e la costruzione di nuove relazioni - dichiara la Direttrice della Fondazione Aria Giovanna Dello Iacono - come la mostra ‘Razza Umana’, di Oliviero Toscani del 2012, pensata per lo spazio cittadino di Pescara, o ‘Arte in Centro’, che per alcuni anni ha messo in rete le migliori manifestazioni artistiche prodotte nell’area centro-adriatica; il progetto ‘Silenzio per favore’ che ha consentito di portare la video-arte in bellissimi borghi della Regione, ma soprattutto il progetto ‘Stills of Peace’ che propone ad Atri un confronto profondo con altre culture del mondo, a partire dalle arti visive e dal cinema.

Ospite dell’evento Aria10, l’artista Barbara Uccelli con un’inedita performance dal vivo con il lancio su Instagram dell'hastag #lemanisulbanco che vede coinvolti gli studenti di ogni ordine e grado invitati a esprimersi in merito al diritto allo studio, negato alle donne afghane da parte del regime talebano.

Per partecipare all’evento Aria10 del 21 novembre allo Spazio Matta bisogna inviare un’email a info@fondazionearia.it e attendere conferma. L’ingresso è soggetto alla verifica del green pass e all’obbligo di mascherina secondo le normative anti Covid.