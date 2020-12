Fla superstar del web: 340mila raggiunti su Facebook, 47mila visualizzazioni dei video

Fla 2020 superstar del web: 340mila utenti raggiunti su Facebook, 47mila visualizzazioni dei video. Il "festival di libri e altre cose" chiude con ottimi numeri. Un risultato importante per la 18esima edizione di questa kermesse culturale, che è stata condotta da Alice Lizza e Vincenzo D'Aquino.

Gli spettatori virtuali del Fla 2020 arrivano da tutta Italia, fra piccole, medie e grandi città: da Pescara a Roma, Napoli, Milano, Bologna, Genova, Firenze, Palermo, Trieste, Pisa, per citarne alcune.



“Sono mancate certo le persone fisiche a riempire i teatri, i cinema e gli altri luoghi scelti negli anni per ospitare presentazioni di libri, incontri con gli autori, concerti, mostre e spettacoli. Ma non sono mancati il calore e la voglia di cultura - commenta Vincenzo D’Aquino, direttore del Fla - Abbiamo dovuto rivedere tutto, riorganizzare tutto all’ultimo minuto, nel rispetto delle norme richieste. Non ci siamo persi d’animo, grazie alla squadra oramai affiatata nel tempo. Una sfida vinta, importante anche per i sostenitori del Fla, per gli sponsor che hanno avuto la dovuta visibilità”.