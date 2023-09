Al Serena Majestic la finale nazionale di Miss Adriatico

L’Hotel Serena Majestic di Montesilvano ospiterà giovedì 7 settembre, a partire dalle ore 21, la finale nazionale del 47° concorso internazionale di Miss Adriatico, patrocinato dalla Regione Abruzzo. L'ingresso al pubblico sarà libero e la serata verrà condotta da Paolo Minnucci. Nell'occasione lo storico hotel traccia un bilancio positivo della stagione estiva che sta ormai per concludersi, dopo essere stato acquisito un paio di anni fa dal fondo finanziario Azora.

Ora si registramo un'occupazione superiore all'85% e una presenza costante sul territorio di ospiti provenienti da tutte le regioni d'Italia e non solo, con un’apertura verso l’esterno tramite l’organizzazione di eventi e concerti che hanno dato una nuova dimensione alla struttura, premiata tra l’altro dalla Figec come struttura dell’anno in Abruzzo.