"Filomena Delli Castelli - Una donna della Democrazia Cristiana", evento all'Aurum

Tutto pronto per l'evento promosso dall'Istituto di cultura politica “Giuseppe Spataro” e intitolato "Filomena Delli Castelli - Una donna della Democrazia Cristiana", che si terrà sabato 12 marzo alle ore 10.30 nell'Aurum di Pescara. Nell'occasione l'Archivio di Stato riproporrà la mostra sulla Delli Castelli, già allestita mesi fa e che ha dato spunto a questa iniziativa. Prosegue dybqye l'azione dell'Istituto che, dopo aver celebrato il centenario della nascita di Remo Gaspari con venti giorni di eventi, e dopo aver rinnovato i propri organismi interni (di cui si allega nota), affronta ora il ruolo di Filomena Delli Castelli, protagonista della vita abruzzese della Democrazia Cristiana dalla Costituente in avanti.

L’Istituto Spataro, con presidente uscente Licio Di Biase e direttore uscente Francesco Di Filippo, ha provveduto a riorganizzare il movimento alla luce dell’eccezionale manifestazione tenuta a luglio su Remo Gaspari, in occasione del decennale della sua scomparsa e del centenario della nascita. La succitata manifestazione ha offerto lo spunto per il rilancio dell’Istituto sempre più veicolo per la conoscenza della storia della Democrazia Cristiana, di fronte al tentativo sempre più evidente di far scomparire dai libri di storia la straordinaria esperienza dei democratici cristiani. Va ricordato che in Italia la Democrazia Cristiana ha avuto protagonisti di eccezionale livello quali Alcide De Gasperi, Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti, Aldo Moro, Amintore Fanfani, Giulio Andreotti, Benigno Zaccagnini, Tina Anselmi, Enrico Mattei, Ciriaco De Mita (ancora in vita) e decine e decine di altri personaggi che con il loro impegno hanno permesso all’Italia di crescere fino a diventare uno dei cinque Paesi più grandi economicamente al mondo.

La manifestazione su Remo Gaspari ha permesso, soprattutto, di prendere coscienza come l’Abruzzo sia divenuta una Regione protagonista dello sviluppo del Sud fino a diventare per il Pil concorrente con le Regioni del Nord e questo grazie a personaggi come Giuseppe Spataro, Filomena Delli Castelli, Remo Gaspari, Lorenzo Natali e tantissimi altri protagonisti che insieme hanno determinato le scelte per lo sviluppo. Il consiglio di amministrazione dell’Istituto Spataro ha deciso di nominare presidente Tino Di Sipio e direttore Francesco Crivelli.