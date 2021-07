“Fiabosco” a Sant’Eufemia, la tradizione anima il Parco Nazionale della Maiella

Dal 5 al 10 luglio Sant’Eufemia a Maiella ospiterà il progetto "Fiabosco", Area Faunistica per Animali Fantastici per valorizzare il contesto territoriale attraverso la creazione di un luogo dove l’immaginazione e la fantasia diventano strumenti di conoscenza e tutela della cultura e dell’ambiente. Come spiega il sindaco di Sant’Eufemia, Francesco Crivelli, “Fiabosco darà anima e corpo ad un luogo animato da animali fantastici e straordinari, che hanno abitato l’intimo dei nostri territori e dei nostri avi per secoli, plasmando il vissuto e la percezione che essi avevano del mondo che li circondava” .

Le opere verranno istallate lungo il sentiero di collegamento tra l’area Pic-Nic “Il Boschetto” ed il Giardino Botanico “Daniela Brescia”. La scelta del luogo è mirata a potenziare il sistema di offerta turistica posta a monte del centro abitato creando maggiore sinergia tra più infrastrutture turistiche: Centro Equituristico - Area ludica del Boschetto, Giardino Botanico “Daniela Brescia”, “Baby - Parco Avventura”, “Baby Mountain - Bike Park”. Nello specifico, venerdì 9 luglio alle ore 18.30, ci sarà la presentazione delle opere che verranno collocate lungo il percorso.

“L’itinerario si proporrà come luogo di socialità anche intergenerazionale capace di stimolare curiosità e conoscenza della storia, della tradizione e dell’ambiente naturale del nostro territorio. Le istallazioni verranno realizzate da artisti nazionali ed internazionali dal 5 al 10 Luglio presso ‘Il Boschetto’ di Sant’Eufemia a Maiella dove turisti ed appassionati li potranno ammirare direttamente all’opera”, spiega il sindaco Crivelli. L’iniziativa è patrocinata dall’Ente Parco Nazionale della Maiella e dal Comune di Lettomanoppello.