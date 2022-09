Festival Dannunziano 2022: il programma della terza giornata

Lunedì 5 settembre andrà in scena la terza giornata del Festival Dannunziano 2022. Si comincia alle ore 17 nell'Aurum - Sala Tosti con "Gabriele d’Annunzio l’imaginifico sui banchi di scuola", a cura di Donatella Bracali. Alle ore 18, sempre nell'Aurum - Sala Tosti, si tiene la presentazione del volume ‘È l’immortale rosa d’Annunzio e il fiore dell’ebrezza’ con l’autrice Paola Goretti e Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale. Alle ore 19 ancora l'Aurum - Sala Tosti ospita la presentazione di ‘Le vergini delle rocce’ con Nicola Di Nino e il professor Pietro Gibellini.

Spazio anche al "mangiaebevi" di qualità, sempre alle ore 19 ma nei trabocchi del Molo nord, con "Tramezzino Letterario" insieme a Niko Romito (foto) per andare alla scoperta delle ricette degli chef: festa gastronomica a base di dolci e vino provenienti da Asolo. Seguirà il ‘Brindisi del poeta astemio. Percorso enogastromico nell’opera di d’Annunzio’ con Enrico Di Carlo, a cura del professor Andrea Lombardinilo dell’università ‘d’Annunzio’.

Alle ore 19.30 si torna all'Aurum - Sala Tosti per la presentazione del libro ‘L’arcangelo caduto’ con la partecipazione dei professori Pietro Gibellini e Gianni Oliva. Conclusione alle ore 21, ancora all'Aurum ma scendendo in piazzale Michelucci, per lo spettacolo teatrale di Milo Vallone: l'attore e regista pescarese, nell’ambito de ‘Il Fiume e la Memoria’, presenta ‘Arcunt’.