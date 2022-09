Festival Dannunziano 2022: il programma della quinta giornata

La quinta giornata del Festival dannunziano ‘L’Imaginifico’, mercoledì 7 settembre, culminerà nel concerto di Achille Lauro, big della canzone internazionale, che salirà sul palco di piazza della Rinascita alle ore 21,30. Il programma si aprirà nella Sala Tosti dell’Aurum, alle ore 11, con il convegno promosso dall’associazione Grafologi Aternini Forensi e la presentazione del volume ‘La vita come opera d’arte. Gli uomini di d’Annunzio: Antongini, Barrès e Maroni fra storia, letteratura e grafologia’.

Alle ore 19 si svolgeranno due eventi contemporaneamente: nella Sala Europa dell’Aurum si terrà ‘Gotico dannunziano. Lo strano caso della Fiaccola sotto il moggio’, narra-drammatizzazione a cura di Luciana Pasquini dell’Università degli Studi ‘d’Annunzio’, con letture di Luciana Pasquini e Laura Crivellone, musica di Sandro Gagliardi e Mauro Cesarone; nella Sala Tosti verrà ospitata invece la presentazione del libro ‘I motti di Gabriele d’Annunzio’ con la professoressa Paradisi e Giordano Bruno Guerri, Presidente della Fondazione del Vittoriale degli Italiani.

Alle 21.30 in piazza della Rinascita l’evento clou della quinta giornata, Achille Lauro Superstar Electric Orchestra, con ingresso gratuito. L'evento rientra nell'ambito dell'edizione 2022 del Festival Dannunziano. L'artista romano è reduce dalla partecipazione all'ultimo Sanremo con "Domenica", cui è seguita la presenza all'Eurovision Song Contest di Torino in rappresentanza dello stato di San Marino (in gara per l'Italia, infatti, c'erano Blanco e Mahmood).

Achille Lauro è stato tra le rivelazioni del Festival del 2019 con il brano "Rolls Royce", ma è poi tornato sul palco dell'Ariston anche in altre occasioni: prima tra i big con "Me ne frego", poi addirittura come ospite fisso (nel 2021). Qualche mese fa, come detto, è stato nuovamente ammesso alla competizione nella categoria principale, cioè quella dei campioni. I suoi spettacoli sono sempre pirotecnici, e dunque l'appuntamento di Pescara sarà assolutamente da non perdere.