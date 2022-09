Festival Dannunziano 2022: il programma della quarta giornata

Orario non disponibile

Sarà Mario Biondi a infiammare martedì 6 settembre la carrellata dei grandi concerti all’interno della quarta edizione del Festival dannunziano ‘L’Imaginifico’, promosso dalla presidenza del consiglio regionale. Oltre al cantante siciliano, a caratterizzare la giornata saranno gli appuntamenti con il regista Enrico Vanzina, cui verrà conferito anche il premio d’Annunzio, l’attrice Lucrezia Guidone, l’attore Giampiero Mancini e la soprano Chiara Tarquini.

Il programma si apre nella Sala Tosti dell'Aurum alle ore 17.30 con la proiezione di un video su d’Annunzio a cura dell’istituto comprensivo n. 4 di Pescara. Alle ore 18, sempre nella Sala Tosti, proiezione del filmato sulla ‘Casa Natale’ di Luisiana Ruggieri con Licio Di Biase, direttore dell’Aurum.

Alle ore 19.30 nel piazzale Michelucci dell’Aurum il primo degli appuntamenti clou della rassegna, ossia la conversazione tra Enrico Vanzina e Giordano Bruno Guerri su Ennio Flaiano, evento legato al cinquantesimo dalla morte di Flaiano, in collaborazione con il Premio Flaiano, con Carla Tiboni, presidente della Fondazione Flaiano, e l’attrice Lucrezia Guidone.

Due gli appuntamenti previsti alle 21.30: il primo in programma in piazza della Rinascita, con il live gratuito di Mario Biondi, il secondo in piazzale Michelucci, che ospiterà invece la ‘Suite Dannunziana’, concerto con il soprano Chiara Tarquini e l’attore Giampiero Mancini, al pianoforte il maestro Raffaele Di Berto.