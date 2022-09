Festival Dannunziano 2022: il programma della prima giornata

Indirizzo non disponibile

Si apre sabato 3 settembre, con l’esposizione dell’opera di Boccioni ‘Forme Uniche della Continuità nello Spazio’ al Museo Paparella Treccia e il concerto per i 100 anni della Corporazione ‘Luisa D’Annunzio’, oggi Conservatorio, la quarta edizione del Festival Dannunziano, dedicato al tema ‘L’Imaginifico’ e promosso dalla presidenza del consiglio regionale.

Il programma di apertura prevede alle ore 18 l’Inaugurazione della mostra ‘De Chirico e d’Annunzio’ al Museo Paparella-Treccia, con l’esposizione straordinaria dell’opera di Boccioni ‘Forme Uniche della Continuità nello Spazio’, occasione unica per la regione Abruzzo. Alle ore 18.30 vernissage e inaugurazione della mostra di Stefano Di Loreto ‘L’Asse interiore, la bellezza’, nella Sala Tosti dell’Aurum. Sei le opere dedicate a d’Annunzio che verranno esposte: il trittico dedicato al romanzo ‘Il Piacere’, un’opera dedicata al romanzo ‘Trionfo della Morte’, un’opera dedicata alla poesia ‘La Pioggia nel Pineto’ e quella dedicata alla poesia ‘I Pastori’. A caratterizzare i dipinti i ‘Flussi di coscienza’ che si trovano in tutte le opere, fra le quali ci sarà anche quella esposta alla Biennale di Venezia nel 2017 ‘Tempo decostruzione al quadrato on-off’.

Alle ore 20 in piazza della Rinascita partirà il motoraduno ‘La moto dannunziana’ organizzato dal Motoclub Polizia di Stato. Alle ore 21 al teatro d’Annunzio ‘Taci… Odi... Ascolta’ – 100 anni della Corporazione Luisa D’Annunzio, oggi Conservatorio, con musiche di Respighi, dedicato alla pineta dannunziana. E sempre alle ore 21, al piazzale Michelucci dell’Aurum, ci sarà lo spettacolo teatrale ‘Terra Madre’ con testi di Gabriele d’Annunzio, regia di Federica Vicino, prodotto da Officine Solidali Teatro.

“Terra madre - Gabriele D’Annunzio e l’Abruzzo” è un progetto per la realizzazione di una performance musicale e teatrale, riferita a quella parte della produzione letteraria di D’Annunzio espressamente riferita all’Abruzzo. Dalle ‘Novelle della Pescara’, alla ‘Figlia di Iorio’, dal ‘Trionfo della morte’ al ‘Notturno’, lo spettacolo sviluppa un recital che rappresenta un vero e proprio ‘tributo’ alla terra madre, intesa come luogo delle origini e dell’ispirazione primaria. I testi letterari saranno accostati a brani tratti dalla tradizione musicale abruzzese, arrangiati ed eseguiti live. Il progetto è rivolto a un pubblico ampio e variegato, in quanto fonde l’elemento performativo con quello storico e culturale.