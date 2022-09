Festival Dannunziano 2022: il programma della nona giornata

Sarà il concerto di Brunori Sas, l’unico evento a pagamento dell’intera rassegna, a chiudere domenica 11 settembre la quarta edizione del Festival dannunziano ‘L’Imaginifico’. Si chiude, dunque, il sipario sull’evento pescarese di fine estate che per 9 giorni ha accompagnato i pescaresi proponendo la riscoperta di Gabriele d’Annunzio, il Vate d’Abruzzo, giocando con l’arte, la musica, lo sport e la cultura, in una chiave futurista.

Il programma si aprirà nella Sala Tosti, all’Aurum, alle ore 18 con la presentazione del libro di Federico Carlo Simonelli ‘D’Annunzio e il mito di Fiume, riti, simboli, narrazioni’ con Giordano Bruno Guerri. Alle ore 18.30, nel piazzale Michelucci dell’Aurum, si presenta il libro ‘Antonio Mancini nella Collezione del Museo dell’Ottocento Fondazione Di Persio-Pallotta’, a cura di Manuel Carrera, con lo stesso Carrera, Francesco Leone dell’Università degli Studi ‘d’Annunzio’, Stefano Papetti, dei Musei Civici di Ascoli Piceno, Carlo Sisi dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze, e Isabella Valente dell’Università degli Studi Federico II di Napoli.

Alle ore 19 nella Sala Tosti presentazione del libro di Maria Pia Pagani ‘Ammiratrici di Eleonora Duse’ con Franca Minnucci. Alle ore 20 nel piazzale Michelucci il ‘Processo alla Divina Creatura Eleonora Duse’ con protagonisti Giordano Bruno Guerri e il sindaco Masci nelle vesti di avvocati della difesa e dell’accusa, oltre alla partecipazione di altri rappresentanti delle istituzioni.

Alle ore 21 al teatro D’Annunzio il concerto di Brunori Sas, evento organizzato in collaborazione con l’Ente Manifestazioni Pescaresi, i cui biglietti (a 20 €) sono andati esauriti. Per il cantautore calabrese sarà l'unica tappa abruzzese del suo Tour Estate 2022. L’occasione perfetta per tornare a lasciarsi conquistare dalle sue esibizioni dal vivo. Nonostante il periodo forzato di stop ai grandi eventi, Dario Brunori non ha smesso neanche per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozioni sempre nuovi e coinvolgenti: dal tour di Concertini Acustici passando per la recente pubblicazione di “Baby Cip!” e “Cheap!”, l'artista ha condiviso e continua a condividere la sua musica e la leggera poetica che da sempre lo contraddistinguono senza mai fermarsi veramente. Ecco perché quello nella nostra città sarà un live assolutamente da non perdere.

Alle ore 22 si torna all'Aurum, dove sempre il piazzale Michelucci ospiterà la festa di chiusura dei Campionati del Mediterraneo Under 23 a cura della Federazione Italiana di atletica leggera.