Al Circolo Aternino il primo Festival della Comunicazione creativa

Sarà Pescara a tenere a battesimo il primo Festival della Comunicazione creativa, in programma al Circolo Aternino domenica 7 ottobre. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Pescara, è ideata e organizzata da Emanuela Costantini. Il Festival della comunicazione creativa nasce dall'idea di condividere idee e proposte creative coinvolgendo il pubblico all'interno di una manifestazione dinamica, nella quale non ci sarà spazio per la noia. E neanche per stereotipi e luoghi comuni sulla comunicazione.

Arriveranno in città grandi professionisti del settore come Simone Tempia, scrittore noto per aver firmato la serie di pubblicazioni “Vita con Lloyd” e per la sua partecipazione alla trasmissione di La7 Lingo. Accanto a lui Giorgia Liberatoscioli, psicologa e psicoterapeuta; Paolo Chiodini, fotografo di Milano che segue l'attività di grandi chef stellati del calibro di Enrico Bartolini; Manuel Rosini, podcaster e voce di Juice Radio; Romina Vita e Bianca Maria Orlandoni, della scuola di grafologia Grafema di Civitanova Marche.

La giornata dedicata alla creatività inizierà la mattina alle ore 10 con i laboratori gratuiti di scrittura creativa e di abilità creative, organizzati da Emanuela Costantini, Dario Oggiano e Elisabetta Di Bucchianico e proseguirà alle ore 15 con una serie di incontri e performance che condurranno il pubblico a scoprire come i sogni, proiezione di desideri e aspirazioni personali, si traducono in comunicazione creativa attraverso il sapiente uso di parole, immagini e suoni, ovvero dei “segni” utilizzati in comunicazione.

Alle 18.30 il Festival della comunicazione creativa si chiuderà con la presentazione dell'ultimo libro di Simone Tempia “Il Piero o La ricerca di una felicità”. Tutti gli incontri e i laboratori sono a ingresso libero. Per partecipare ai laboratori è però necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni e contatti: 393/9973996.