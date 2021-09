Il Festival dei Borghi più belli d’Italia ad Abbateggio e Caramanico Terme

Per il presidente Di Marco "sarà un’importante occasione per promuovere la nostra regione e diffondere i valori su cui si fonda la nostra cultura dell’accoglienza. Questo riconoscimento premia i borghi più belli dell’Abruzzo"

La 14esima edizione del Festival dei Borghi più belli d’Italia si svolgerà nel Pescarese, più precisamente ad Abbateggio e Caramanico Terme. Antonio Di Marco, presidente dell’associazione "I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise", ha ricevuto il passaggio di testimone dalle rive del Garda. Di Marco ha dichiarato: "Sarà un grande onore per l’Abruzzo e per i Borghi di Abbateggio e Caramanico Terme accogliere visitatori da tutta Italia, che verranno alla scoperta dei nostri territori e dei piccoli comuni che hanno avuto l’intelligenza e il coraggio di salvaguardare la propria bellezza e le proprie caratteristiche paesaggistiche, storiche e culturali attraverso un serio, rigido e certificato progetto di recupero, valorizzazione e promozione".

E ancora: "Sarà un’importante occasione per promuovere la nostra regione e diffondere i valori su cui si fonda la nostra cultura dell’accoglienza. Questo riconoscimento premia i borghi più belli dell’Abruzzo e conferma che la strada intrapresa, quella di puntare sulla qualità, porta risultati importanti. Ringrazio il presidente nazionale Fiorello Primi, che ha creduto nella nostra Regione come sede ospitante di questa importante manifestazione nazionale e il componente Abruzzo-Molise nel Direttivo Nazionale, Giovanni Di Rito, che ha collaborato al raggiungimento dell’obiettivo".