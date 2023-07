Festival degli artisti sordi di strada organizzato dall’associazione “Accessibilità & Eventi Deaf“

Sabato 8 luglio Pescara ospiterà la seconda edizione del Festival degli Artisti Sordi di Strada. Organizzata dall'associazione Accessibilità & Eventi Deaf Aps - Ets con la collaborazione dell'associazione Aidus Ferrara e con il patrocinio del Comune di Pescara, assessore Nicoletta Di Nisio. Una serata immersa tra arte, spettacolo e magia, che sarà presentata da Monica Campoli. Piazza della Rinascita ospiterà dalle ore 19, e fino alla mezzanotte, artisti provenienti da diverse parti d'Italia che si esibiranno in varie performance dove sarà difficile percepire la "disabilità".

L’iniziativa ha lo scopo di far comprendere come si possa essere artisti, indipendentemente dalle percezioni sensoriali e vuole mostrare al “mondo udente” una diversa forma espressiva in considerazione del fatto che spesso gli artisti sordi, si muovono unicamente all'interno e nel contesto di una ristretta comunità.

Uno spettacolo unico a cui parteciperanno tra gli altri Maurizio Scarpa con Viviana Vergari (Duo Pallina Rossa clown), Valentina Butera e Rosaria Giulia Lagonigro (pittrici), Gerardina Russo (ceramista e ritrattista), Daniele Gambini (pianista), Giulia Mazza (violoncellista), Angela Bombardi (pittrice con arte e musica) e Daniele Covarino (scultore). Sono artisti speciali che renderanno una serata all'insegna dell'inclusione e del talento, daranno vita a spettacolari performance dove la disabilità non è un ostacolo ma un pregio.