Torna il 17esimo appuntamento con la Festa dello sport giovanile a Spoltore, che si terrà al centro L’Arca domenica 16 giugno. L’evento, curato dall’agenzia Promozione Spettacoli, e presentata dal giornalista Paolo Minnucci e dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli, vedrà tanti campioni italiani e mondiali dei diversi settori giovanili, attenzionati dalle autorità e dai giornalisti sportivi della nostra regione.

La manifestazione si aprirà con un significativo ricordo del pluricampione italiano, europeo, mondiale, e campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, premiato proprio alla Festa dello sport giovanile nel lontano 2010 quando gareggiava da campione italiano juniores con l'Atletica Vomano.

La manifestazione, ripresa dalle telecamere de Laqtv, andrà in diretta online sui siti cronacheabruzzesi.it e su Abruzzi.tv. Le giovani promesse si racconteranno al microfono con i lusinghieri risultati raggiunti, e con uno sguardo proiettato al futuro.

Ospiti della manifestazione saranno alcuni artisti del Festival della melodia come Maurizio Tocco, Giuliana Marinelli e Angelo Di Crescenzo. "Una lodevole iniziativa giunta quasi alla maggiore età per dare il giusto risalto a quei giovani talentuosi che rappresentano più di una semplice speranza- ha riferito il dott. Alessandro Della Sciucca, uno dei premiatori, e sportivo per antonomasia- una chiara dimostrazione che in Abruzzo la linea verde funziona e continua a regalarci grandi emozioni grazie a coloro che credono nel progetto giovani"