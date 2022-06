Festa di San Luigi 2022: il programma

Dal 18 al 21 giugno, nell'ampia area di fronte alla chiesa di San Luigi Gonzaga, torna la festa di San Luigi, per la precisione la 21esima Estate di San Luigi. Il programma prevede una parte religiosa con inizio tutti i giorni alle ore 7,30 e, nella serata di martedì 21, la processione per le vie della parrocchia che sarà animata dalla Banda Città di Chieti.

Ci sarà inoltre una parte ludico-ricreativa che prevede ogni sera, a partire dalle ore 21, un concerto. Si comincia sabato 18 con i Big Years, per proseguire domenica 19 con Loris Blue Stars Five. Lunedì 20 toccherà a Luca Ragnone per un'imperdibile serata karaoke. Conclusione affidata, martedì 21, a "L'angelo", orchestra spettacolo che suonerà liscio, balli di gruppo, revival e animazione.