Festa di San Cetteo 2022, il programma

Dal 2 al 4 luglio tornerà a Pescara la Festa di San Cetteo, patrono della città e dell’Arcidiocesi. Ecco il programma religioso e civile previsto per questi tre giorni. Le Sante Messe di sabato 2 luglio sono alle 7.30 (con Lodi) e alle 8.30 (con riflessione); domenica 3 luglio alle 8 (con Lodi), alle 10 (con riflessione), alle 11.30 (con riflessione) e alle 19 con Santo Rosario e Triduo a San Cetteo; lunedì 4 luglio alle 10 (con Lodi), alle 11.30 (con riflessione) e alle 19 con Santo Rosario e Triduo a San Cetteo.

La processione sul fiume Pescara con la Statua del Santo e l’accompagnamento musicale del Grande Concerto Bandistico “Città di Chieti” sono previsti sabato dalle 17, mentre alle 19 Pontificale dell’Arcivescovo Mons. Tommaso Valentinetti con la partecipazione dei Canonici e dei Sacerdoti, anima il “Coro della Diocesi di Pescara-Penne”.

Domenica 3 alle 10 si svolgerà la Regata di San Cetteo, Memorial Emanuele Di Persio, con barche “Gozzo Nazionale”, organizzata dal Circolo Nautico Porto Antico Pescara asd. Gli spettacoli musicali, tutti a ingresso libero, sono previsti ogni sera alle 21 nel piazzale della stazione di Porta Nuova: segnaliamo che sabato 2 si esibirà ‘Nduccio con l’Orchestra Export Medley in Italy, mentre lunedì 4 ci sarà il concerto de “Il Re degli Ignoranti - Celentano tribute show”. Inoltre durante i tre giorni di festa, in piazza Alessandrini (ex tribunale), sarà presente un luna park con grandi e medie attrazioni.