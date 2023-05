A Manoppello la festa della madre domenicana in Italia con Yelfri Guzman

A Manoppello, domenica 28 maggio, si terrà la festa della madre domenicana in Italia. Fra i tanti ospiti dell'evento ci sarà anche Yelfry Guzman (foto), il ragazzo ferito l'anno scorso a colpi di pistola in piazza Salotto, a Pescara, che parteciperà insieme alla sua famiglia, giunta in Abruzzo dalla Repubblica Dominicana grazie a Nelly Peralta, presidente dell'associazione abruzzese dei domenicani che il 28 maggio organizzerà questa grande "fiesta" dedicata alle madri dominicane, come da loro tradizione.

Nella nostra regione sono oltre 500 i dominicani emigrati grazie all'attività del sodalizio caraibico, e per l'appuntamento di domenica 28 maggio sono già oltre 100 finora i prenotati. Si comincerà alle ore 11 e si andrà avanti fino a notte fonda, in contrada Ienno, che è raggiungibile salendo su da Manoppello verso la campagna di Serra e passando per il campo di calcio.