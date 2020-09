Festa della Madonna del Popolo 2020 a Spoltore: il programma

Da venerdì 4 a domenica 6 settembre Festa della Madonna del Popolo 2020 a Spoltore. A causa delle restrizioni di sicurezza anti Covid 19, l'evento sarà solo religioso. Ecco cosa ha dichiarato il sindaco Luciano Di Lorito:

"La celebrazione in onore della Madonna del Popolo ha quest'anno un significato particolare. È una delle tradizioni che, tra tante difficoltà, si è deciso di portare comunque avanti nonostante i problemi legati alla diffusione del Coronavirus. In un momento storico in cui la vita di così tante persone è a rischio, è possibile sentire il suo significato religioso ancora più forte nel cuore di tutti noi".