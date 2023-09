L’istituto tecnico Tito Acerbo festeggia i suoi primi 100 anni. Gli eventi e le iniziative per celebrare il centenario dell'istituto superiore cittadino saranno presentati sabato 30 settembre nella storica sede della scuola.

Dopo i saluti del dirigente scolastico Carlo Di Michele sono stati invitati a portare i loro saluti le autorità istituzionali: il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente della provincia Ottavio De Martinis, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Massimiliano Nardocci.

A seguire ci saranno le testimonianze dell’associazione degli ex alunni dell’Acerbo e quella di Licio Di Biase che ricorderà i principali passaggi storici dell’istituto, a seguire la professoressa Annacecilia Serafini presenterà il programma degli eventi previsti nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 che sono stati proposti da un’apposita commissione presieduta dal dirigente scolastico.

Nella mattinata, nel piazzale dell’istituto, sarà realizzato per l’occasione un annullo filatelico speciale che rimarrà attivo per due mesi presso l’ufficio postale centrale. Sono state invitate a presenziare personalità politiche e sindacali, dirigenti scolastici e autorità militari e religiose del territorio, ci saranno inoltre anche delegazioni di studenti, ex studenti, genitori e docenti della scuola.