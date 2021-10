"Sfizi da Urlo", festa di Halloween allo Sfizio di Gennaro

Domenica 31 ottobre allo Sfizio di Gennaro, a Spoltore, è in programma una cena in musica con karaoke e dj set per la serata "Sfizi da Urlo". E chi verrà in maschera riceverà un calice di vino in omaggio. Si consiglia la prenotazione perché i posti sono limitati.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...