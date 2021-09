Festa gay di fine estate con Mister Gay Italia 2021

Canal G Television chiude la stagione estiva con una mega “festa gay di fine estate” a Francavilla al Mare sabato 25 settembre. Con questo evento si chiude la stagione estiva e si apre quella invernale che partirà da sabato 30 ottobre, con appuntamento fisso ogni sabato notte. Guest star sarà il gay più bello d'Italia 2021, Pier Paolo Catacchio, che sarà il primo personaggio a ricevere il prestigioso Gay Awards 2021, conferito da Canal G Television ai Vip piu' rappresentativi del mondo lgbt.

Direttore artistico e ideatore di questa serie di eventi gay, che stanno per rivoluzionare l'Abruzzo, è il regista e art director abruzzese Maximo De Marco, Premio Cavallo d'argento Rai, da poco rientrato dalla Spagna, dove è Presidente dell’European Gay Network di Barcellona e dove nel 2019, ha curato la Direzione Artistica dell’Evento Internazionale per il tour di Madonna, “Madame X”e da anni cura l’immagine di personaggi famosi.

Tra le varie attrazioni che caratterizzano il party, l'apertura della Drag-Birreria con la Drag Queen Star Lakisha Moore, lo show room della Maison di moda only man “Maximo” by Maximo De Marco, direttamente dalla Gay Street di Barcellona e dove ad ogni evento si potrà fare shopping sotto le stelle e dove si potrà fare selfie e chiedere autografi ai vari personaggi ospiti.

Inoltre sarà predisposta una postazione di Canal G Television per interviste live e dirette via Facebook. Per tutti coloro che verranno da fuori Abruzzo e' stata creata una Guesthouse esclusivamente gay e altre varie strutture alberghiere convenzionate Gay Friendly. Info sulla pagina Facebook #festagayabruzzo, per prenotarsi all’evento solo tramite Telegram #festagayabruzzo. L’ingresso sarà consentito dalle 22.30 alle 24, soltanto previa prenotazione e sarà a numero limitato, nel rispetto delle nomative anti Covid.

