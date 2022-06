Il giornalista Federico Pace presenta il libro "La più bella estate"

Lo scrittore e giornalista Federico Pace venerdì 10 giugno sarà a Pescara per parlare delle "storie di una stagione in cui tutto è possibile" presentando "La più bella estate", il suo nuovo libro appena pubblicato da Einaudi e già in vetta alle classifiche. Sarà accolto dall'assessore comunale alla cultura, Maria Rita Carota, e dalla giornalista pescarese Alessandra Renzetti, che dialogherà con lui.

L'ingresso al pubblico è libero. Un appuntamento assolutamente da non perdere per gli appassionati della lettura. Ne "La più bella estate", Federico Pace racconta da angoli inediti storie emblematiche e avvincenti che hanno preso vita durante quei giorni così infuocati da suscitare le aspettative più vertiginose. Storie accadute a chi ha lasciato che l’estate, ancora una volta, portasse con sé una strana felicità.

L'autore ha scritto per la casa editrice Einaudi “Senza volo, storie e luoghi per viaggiare con lentezza” che a gennaio 2016, in occasione della quinta edizione, è stato pubblicato nella collana Super Et di Einaudi e a marzo 2017 è giunto alla settima ristampa. Per Editori Laterza ha scritto la raccolta di racconti di viaggio “La libertà viaggia in treno” uscito in libreria a giugno 2016 e arrivato alla sua sesta ristampa a settembre 2017. Il 16 maggio 2017 è uscito, per la casa editrice Einaudi, il suo terzo libro dal titolo “Controvento” che a febbraio 2019 ha raggiunto le dodici ristampe con 81 mila copie.

Vanja Luksic del settimanale francese L'Express lo ha definito "intenso e sorprendente". Il 28 maggio 2019 è stato pubblicato, da Giulio Einaudi Editore, il suo quarto libro: "Scintille". In pochi mesi raggiunge sei ristampe con 60 mila copie. Con "Scintille" vince il premio internazionale di letteratura Città di Como e il Premio Ceppo Selezione Racconto 2020. A luglio 2020 esce "Passaggi segreti" da Laterza.