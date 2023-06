Weekend all'insegna della rievocazione storica con “Il fascino del Medioevo a Spoltore”

Prezzo non disponibile

Tutto pronto per l’evento di rievocazione storica “Il fascino del Medioevo a Spoltore”, organizzato dall’associazione Gianni Silvidii e in programma sabato 1° e domenica 2 luglio. Il sindaco Chiara Trulli ha accolto con rinnovata gioia la manifestazione ringraziando l’operosità, l’ingegno e l’organizzazione dell’associazione, che quest’anno conterà su oltre quaranta volontari per la copertura dell’intero evento.

L’auspicio è che il centro storico di Spoltore anche quest’anno possa popolarsi di migliaia di visitatori, che potranno apprezzarne la trasformazione in uno scrigno di memorie legate a usi, costumi e tradizioni medievali, con artisti di grande qualità anche da fuori regione e un programma particolarmente ricco di appuntamenti. Ingresso libero. L’associazione La Centenaria, invece, ha portato all’istituzione di un concorso fotografico durante la manifestazione.