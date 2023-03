La vedova dell'ambasciatore Luca Attanasio in città per la presentazione del libro di Fabio Marchese Ragona

I Premi Internazionali Flaiano, nell'ambito degli eventi in programma per festeggiare i 50 anni della manifestazione, organizzano sabato 18 marzo, alle ore 18 nel Museo delle Genti d'Abruzzo, la presentazione del libro di Fabio Marchese Ragona "Luca Attanasio. Storia di un ambasciatore di pace", edizione Piemme. Modererà l'evento Romina Remigio. Oltre all'autore saranno presenti la vedova dell'ambasciatore, Zakia Seddiki Attanasio, e il presidente del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace, Vincenzo Rubano. Ingresso gratuito.

Da ottobre 2022 sono alla sbarra davanti a un tribunale militare sei congolesi (il “capobanda” è latitante) accusati per l’agguato in cui fu ucciso Attanasio. Le accuse a loro carico sono, a vario titolo, di omicidio, associazione a delinquere e detenzione illegale di armi e munizioni da guerra, l’imputazione che giustifica il ricorso al tribunale militare. Gli imputati hanno negato un loro coinvolgimento ritrattando iniziali ammissioni estorte, a loro dire, con la violenza.

Luca Attanasio, 43 anni al momento del decesso, era stato ferito mortalmente da colpi di arma da fuoco in un’imboscata tesa da criminali a un convoglio del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam) con cui viaggiava ai margini del Parco nazionale dei Virunga, nella provincia di Kivu Nord, area ad alto rischio da tre decenni.