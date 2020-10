A Lettomanoppello weekend con Fabio De Nunzio e le benemerenze

Il primo weekend di ottobre all'insegna degli eventi a Lettomanoppello inizierà sabato sera con Fabio De Nunzio (foto), già inviato di Striscia La Notizia, e si concluderà domenica in bellezza con l'assegnazione delle benemerenze da parte dell'amministrazione ai cittadini lettesi che si sono particolarmente distinti nel campo sociale, culturale e del lavoro.

Sabato 3 ottobre, dalle ore 21, si svolgerà in piazza Umberto I, un incontro con Fabio De Nunzio (ex inviato di Striscia La Notizia). Si parlerà di bullismo e cyberbullismo con ragazzi e ragazze, attraverso la presentazione del libro "Sotto il Segno della Bilancia". L'iniziativa, organizzata dall'amministrazione nella persona del sindaco Simone Romano D'Alfonso e del presidente del consiglio comunale Luca Addario, rientra negli incontri annuali per le politiche giovanili.

La mattina di domenica 4 ottobre alle ore 10.30, invece, ci sarà la seconda edizione per il conferimento delle prestigiose benemerenze "Nicolino d'Oro" e "Lanterna d'Oro" ai cittadini lettesi meritevoli che saranno indicati da un'apposita commissione speciale. Le manifestazioni si terranno rispettando le normative anti Covid con obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

