Fabio Celenza all'università, incontro con il doppiatore di 'Propaganda Live'

Arriva a Pescara, per un dibattito pubblico con gli studenti dell'università D'Annunzio, Fabio Celenza, voce “nonsense” di personaggi famosissimi come la Regina Elisabetta, Mick Jagger, Keith Richards, il Dalai Lama e tanti altri, che lo hanno coronato come autentico fenomeno del web. Insieme a lui, ospite del ciclo di incontri 'Cine-Tv Dub', si parlerà del doppiaggio come non lo avete mai visto. Appuntamento venerdì 8 aprile nell'aula Federico Caffè del campus di viale Pindaro, a partire dalle ore 15.

Ingresso gratuito. È necessario prenotare il proprio posto in aula mandando una mail all’indirizzo cinetvdub@gmail.com (possibilmente con mail istituzionale) contenente nome e cognome del partecipante. Green pass e mascherina saranno obbligatori. Organizza l'associazione Pas - Partecipazione Attiva Studentesca.

Celenza, di origini abruzzesi, ha partecipato come comico a diversi programmi televisivi celebri, come "Propaganda Live" e "Zelig". Dopo una prima parte “dal vivo”, il pubblico scoprirà insieme a lui come è nata la sua idea e come si è sviluppato il suo fenomeno. L’evento è prioritariamente aperto agli studenti dell’università D’Annunzio.