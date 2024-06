Estate 2024: campus, laboratori e altri eventi e visite guidate al museo delle Genti d’Abruzzo

Partono le attività stagionali della fondazione Genti d’Abruzzo: con la chiusura dell’anno scolastico un occhio è rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie ma anche all’arrivo dei turisti in città.

Saranno organizzati campus laboratori, eventi, visite guidate a tema, che saranno sviluppati fino a settembre e che consentiranno una fruizione dei musei civici originale e a volte anche inconsueta.

Le visite guidate in inglese del Museo delle Genti d'Abruzzo e del centro storico di Pescara rappresentano la grande novità di quest’anno.

"Il Museo delle Genti d'Abruzzo e il Museo Cascella da sempre puntano ad essere parte integrante del territorio - sottolinea la direttrice della fondazione, Letizia Lizza - sia dal punto di vista della conservazione dei beni che della promozione culturale. Per questa ragione ogni anno cerchiamo di implementare la programmazione estiva agendo sia sulle nostre attività tradizionali, che sono quelle rivolte principalmente ai ragazzi, sia cercando di offrire nuove proposte che ci consentono di interessare un pubblico più ampio. Negli ultimi anni, soprattutto dopo il periodo di emergenza sanitaria, abbiamo assistito anche a un cambiamento delle dinamiche turistiche, con la riscoperta, anche da parte degli stranieri, dei centri alternativi alle grandi città d'arte, come Roma Firenze e Napoli, per questo abbiamo deciso di impostare un segmento di attività che sostenga Pescara nella sua promozione anche all'estero".

Le visite sono programmate per il 28 giugno, il 12 luglio, il 26 luglio, e il 3 agosto con orario 11.00-13:30; il 3 agosto si raddoppia con un appuntamento pomeridiano 18:00-20:30. Prenotazione obbligatoria telefonando ai numeri: 085 4510026 (int. 1) 3939374212 oppure inviando una mail a museo@gentidabruzzo.it

Da sabato 15 giugno al via anche gli eventi. Si inizia con "Scatto matto", dalle 16,30 alle 19, laboratorio artistico per bambini che avranno l’opportunità di costruire una simpatica macchinetta fotografica personalizzata per poi immergersi nella magia del museo come autentici esploratori.

Il 22 giugno dalle 17,30 alle 19,30: "Ti presento il Museo delle Genti d'Abruzzo" visita guidata per adulti e bambini. Il 29 giugno, dalle 18 alle 19,30, le attività si spostano al Museo Cascella con “Caro amico ti scrivo dall’Abruzzo dell’800”: una visita interattiva all’interno del laboratorio cromolitografico dei Cascella per scoprire gli antichi riti medicamentosi e le tradizioni millenarie delle genti abruzzesi.

Il 6 luglio ore 18:00-20:30 “Alla scoperta di Pescara vecchia” viaggio nella storia della città. Segue il 13 luglio sempre dalle 18 alle 20:30 “Visita con delitto”, visita esperienziale per adulti all’interno del Museo delle Genti d’Abruzzo. Il 20 luglio (18:00-20:30) “Una finestra sul mare” laboratorio artistico per bambini ispirato alla sezione Genti di mare del museo.

Il 2 agosto si replica "Caro amico ti scrivo dall’Abruzzo dell’800” ma questa volta in orario mattutino dalle 11 alle 12:30 sempre al Museo Cascella. Infine il 31 agosto ore 18:00-20:30 “Il frammento mancante”, un laboratorio artistico per bambini che si svilupperà sempre all'interno del Museo Cascella.

Intanto sono già partiti i campus estivi per i ragazzi al Museo delle Genti d'Abruzzo: questa settimana è in corso “Genti di Mare”, alla scoperta della nuova sezione museale con laboratori artistici e giochi educativi. Dal 17 al 21 giugno "Evviva la montagna!": la bellezza, i miti e le leggende che caratterizzano i territori delle aree interne. Segue dal 24 - 28 giugno: "Vita da egizi", un viaggio nel tempo alla scoperta di mummie, faraoni e antiche divinità. Infine dal 1° al 5 luglio: "Un’estate mitologica": divinità, mostri e valorosi eroi della mitologia greco-romana.