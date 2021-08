"Esplora - la versatilità dell'argilla", laboratorio esperienziale con Colleen Corradi Brannigan

Sabato 14 agosto, all'Holiday Centre di Pescara, si terrà "Esplora - la versatilità dell'argilla", laboratorio esperienziale per la creazione di oggetti in ceramica in compagnia dell'artista Colleen Corradi Brannigan, che vi seguirà passo dopo passo nella creazione di un centrotavola e cucchiaio.

I laboratori si svolgeranno nei seguenti orari: 10-12, 15-17, 17:30-19:30.

