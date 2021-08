"Esperienza con la ceramica", laboratorio esperienziale a Ferragosto con Colleen Corradi Brannigan

Un ferragosto alternativo in un casale/laboratorio di arte immerso nelle campagne del Pescarese in compagnia dell'artista Colleen Corradi Brannigan, una esperienza di ceramica della durata di tre ore e mezza per creare oggetti funzionali con la ceramica.

Appuntamento domenica 15 agosto, a partire dalle 9, a Castiglione a Casauria.

