Misteri e magie del territorio abruzzese, "escursione narrata" a Serramonacesca

Grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione Abruzzo, si presenta una nuova "escursione narrata". Questa volta andremo alla scoperta del Medioevo, la mattina di domenica 3 ottobre a Serramonacesca. Cammineremo e racconteremo a proposito di questa particolare epoca storica e delle tracce significative che essa ha lasciato nei nostri territori. Assieme a Marcello Sacerdote, attore, musico e narratore di CuntaTerra, conosceremo le storie magiche e misteriose dell'Abruzzo medievale, immersi in una verdeggiante natura, tra corsi d’acqua e arcaici luoghi di culto.

Visiteremo la straordinaria abbazia di San Liberatore a Maiella, tra cunti, canti, musiche e leggende; attraverseremo il sentiero che costeggia il limpido fiume Alento e incontreremo antiche ed enigmatiche tombe rupestri. Tutto questo in armonia perfetta tra suoni della natura e arte dell’uomo, ieri come oggi, per una giornata ricca di bellezza da condividere. L'attività outdoor sarà gratuita.

Programma

ore 9.45 - ritrovo a Serramonacesca e spostamento al punto di partenza dell’escursione

ore 10 - inizio escursione narrata

ore 11.30 - arrivo a San Liberatore a Maiella

ore 12 - fine esperienza e saluti

Scheda tecnica

Dislivello: 100 m ca.

Distanza: 5,00 Km

Difficoltà: escursioni brevi con passeggiate generalmente di 2-4 ore (escluse le pause) e/o escursioni giornaliere opzionali; percorso su terreno pianeggiante o leggermente collinare su sentieri ben tenuti e segnati. Non richiedono particolari conoscenze tecniche o preparazione fisica alla camminata.

Attrezzatura: ecessarie scarpe da trekking. Si consiglia abbigliamento a strati, Kway o giacca antipioggia, zaino medio, acqua, macchina fotografica, cappello da sole, crema solare, pranzo al sacco e colazione al sacco. Bastoncini se soliti usarli. Max 30 persone.

Per info e prenotazioni: 333-7485077 oppure 334-8122840, solideando@gmail.com.

