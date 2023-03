L'esperienza unica del professor Bonatti a Spoltore con il libro "Frammenti di discesa"

Il professor Enrico Bonatti, studioso della geologia degli oceani della Columbia University e autore del libro "Frammenti di discesa" (Ianieri Edizioni), sarà ospite di un appuntamento voluto dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore, presieduta dall'avvocato Luigi Spina. L'appuntamento è per domenica 19 marzo; sarà presente anche l'editore Mario Ianieri, dialoga con il professore la giornalista Alessandra Renzetti.

In questo libro Enrico Bonatti rievoca una sua immersione nell'oceano Atlantico fino a quasi seimila metri di profondità, racchiuso in un piccolo sottomarino da ricerca. Nelle ore della discesa, avvolto nel buio e silenzio più assoluti, l'autore rivive momenti della sua fanciullezza durante la guerra, della crescita in una famiglia cattolico-borghese romana e poi della propria fuga attraverso l'Atlantico, immerso in una storia intensa con una donna, fino al raggiungimento del fondo dell'abisso.

Bonatti ha diretto numerose spedizioni negli oceani Pacifico, Atlantico, Indiano, nel Mar Rosso e nel Mediterraneo. Si è immerso più volte sul fondo fino a quasi 6.000 metri. Ha svolto ricerche negli Urali artici, in Siberia e nelle depressioni desertiche dell'Etiopia. È membro dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia delle Scienze russe e Fellow dell'American Geophysical Union.

Come sottolinea il presidente della Soms, Luigi Spina, "Spoltore si distingue per la presenza dell'ennesimo personaggio di chiara fama internazionale, ed invitiamo a partecipare tutti; siamo orgogliosi di poter ospitare nella nostra struttura un uomo che ha un bagaglio culturale di grande rilievo e che condividerà con noi un'esperienza unica nel suo genere". Sarà possibile acquistare i libri in occasione dell'evento, l'ingresso è libero. Per informazioni: 347/2635275.