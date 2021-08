A lezione con Eleonora Abbagnato: l’étoile a Pescara per "Art on Summer"

Si riconferma un’occasione unica Art on Summer, dal 23 al 29 agosto, lo stage che ogni anno porta i più grandi professionisti del mondo della danza a Pescara. L’evento, alla sua trentesima edizione, è organizzato dal Centro Studi Artedanza, scuola storica a Pescara dal 1976, diretta da Rossana Raducci Vantaggio.

Un’edizione ancora più speciale, con la partecipazione di Eleonora Abbagnato, étoile e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Un omaggio, il suo, alla grande Elisabetta Terabust, stella e punto di riferimento della danza italiana, venuta a mancare tre anni fa, che ha spesso collaborato con la scuola pescarese. Lo stage è infatti nato con lei, ed è stata per anni un’occasione unica ed esclusiva per prendere parte alle sue lezioni.

Una settimana di formazione e approfondimento di grande valore per tutti i giovani allievi, non solo del Centro Studi Artedanza, ma provenienti da diverse scuole di tutta Italia. Oltre alle lezioni di repertorio classico e la Masterclass della Abbagnato, che si terranno dal 26 al 29, ci saranno infatti altri grandi nomi della danza: Laura Comi, direttrice della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma; Clarissa Mucci, docente dell’Accademia Nazionale di Danza e Maître de ballet; Francesco Vantaggio, ballerino del Teatro dell’Opéra national de Paris e Professeur de danse; Fabrizio Monteverde, coreografo internazionale.

Un appuntamento che anche quest’anno si riconferma non solo come opportunità di crescita personale e professionale, ma anche come forte messaggio: la danza non si ferma. Nel rispetto di tutte le norme vigenti e nella massima sicurezza per allievi e operatori sarà possibile tornare in sala per partecipare ad un evento unico nel territorio abruzzese.

