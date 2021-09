Con Bennato va in archivio il terzo Festival Dannunziano, Masci: "Chiusura col botto" [FOTO]

Sul palco sono andate in scena la sua poesia, la sua intelligenza e la sua ironia per oltre due ore di canzoni e grande interazione con il pubblico

Con Edoardo Bennato, che si è esibito ieri sera allo stadio del mare, va in archivio anche il terzo Festival Dannunziano. Una manifestazione di grande successo, che ha messo d'accordo tutti. Anche sul fronte musicale, la 'festa della rivoluzione' ha detto la sua con nomi importanti: De Gregori, Morgan, Alice e, appunto, Bennato, che tra i cantautori italiani è ritenuto il primo vero rocker, occhiali scuri e chitarra al collo. Non va d'altronde dimenticato che “Edo” è stato il primo a riempire lo stadio San Siro di Milano con oltre sessantamila presenti.

Un artista che, nel corso della sua lunga carriera, ha alternato momenti musicali differenti, anche se nessuno dimenticherà mai le sue esibizioni tutto da solo con tamburello, chitarra e armonica. Sempre controcorrente, Bennato è stato capace di tracciare una sua personalissima strada. E a Pescara non ha fatto altro che confermarlo, come dichiarato anche dal sindaco Carlo Masci:

"Per il Festival Dannunziano, quella di ieri sera allo stadio del mare è stata una chiusura col botto, con un Edoardo Bennato in splendida forma e tanta, tanta, tanta gente ad assistere al concerto. Abbiamo visto una rassegna davvero di grandissima qualità".

Per quanto riguarda la performance di Bennato, sul palco sono andate in scena la sua poesia, la sua intelligenza e la sua ironia per oltre due ore di canzoni e grande interazione con il pubblico. Il cantastorie che da quasi cinquant’anni immortala con i suoi brani il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza umana del popolo, passa anche per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore. E i presenti non possono che rimanere incantati.