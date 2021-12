A Pescara la rassegna “Donne da leggere”, primo incontro con Roberta Di Pascasio

Una nuova rassegna letteraria, dal titolo “Donne da leggere”, parte giovedì 16 dicembre alla biblioteca regionale “Di Giampaolo”, organizzata dalla stessa biblioteca in collaborazione con il gruppo di lettura “Sulla traccia di Angela”. Il primo appuntamento sarà con la scrittrice Roberta Di Pascasio, che presenterà il suo ultimo libro “L’equilibrio è un’antica vertigine”. Modera Cristina Mosca. L’accesso verrà regolato dalle norme anti Covid con ingresso solo ai possessori di green pass.

Una torrida sera d’estate, due fratelli della Roma bene, Filippo e Orlando, investono e uccidono una donna e una bambina; alla guida Filippo, sotto effetto di alcol e droga. La storia si concentra sulle conseguenze per i colpevoli, psicologiche, sociali, economiche, attraverso la voce narrante di Orlando, per cui la tragedia è al contempo l’occasione di un intenso e dolente percorso di elaborazione e discussione della sua vita e della sua famiglia.

Ad accompagnarlo in questo difficile viaggio interiore la vicina di casa, una nobile sessantenne, spirito ribelle e libero, difettosa quanto lui, vissuta sul limitare di una vertigine. Ognuno dovrà pagare i propri conti, perché i ricordi non hanno tempo, come le colpe e i rimpianti. Attraverso una prosa ricca ed elaborata, struggente e fruibile, l’autrice ci accompagna nel complicato mondo della coscienza, in cui il lato oscuro dell’animo umano cerca un catartico riscatto nell’accettazione della propria natura, seguendo l’imprevedibile filo del destino.