Donato Di Marzio presenta “Gli immortali” al Circolo Aternino

Domenica 6 novembre si terrà la presentazione del libro “Gli immortali” del dottor Donato Di Marzio, con il professor Cesare Circeo che ne ha curato la prefazione, in cui si legge: “Dopo averci offerto il suo primo libro “Radici di speranza”, l’autore ci invita ora, in questa sua seconda opera, a riflettere sulla vita, sintetizzata nella doppia elica del Dna. La condizione umana è presentata da lui nelle sue tante facce e vicende. Nei racconti e nelle poesie di Donato è evidente la sua intensa partecipazione personale, vivificata dalla sua solida fede cristiana”.

All’evento interverranno anche Franca Minnucci e Mario Grilli. L’intero ricavato, per volontà dello stesso autore e della famiglia, andrà interamente all’Unitalsi - Sottosezione di Pescara. Al termine della presentazione l’autore firmerà le copie a chi lo vorrà, e verrà offerto un piccolo buffet. La presidente dell’Unitalsi di Pescara, Rita Circeo, ringrazia Di Marzio e la sua famiglia e tutti coloro che vorranno intervenire, sottolineando l’importanza per un’associazione come l’Unitalsi di poter contare sulle libere donazioni di soci benefattori, che attraverso le loro offerte garantiscono un cammino più sereno della stessa associazione.