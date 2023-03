Don Cristiano Marcucci presenta “L’amore è uno sconosciuto” alla libreria Primo Moroni

Continuano gli appuntamenti con “Libri in città”, la rassegna della Libreria Primo Moroni di Pescara che apre le porte agli autori più amati e seguiti del momento. Domani, sabato 4 marzo l’incontro sarà con lo speciale libro “L’amore è uno sconosciuto”, di don Cristiano Marcucci, edito da Edizioni Paoline. Le storie Lgbt che hanno cambiato la vita dell’autore, sacerdote alla parrocchia della Visitazione, nel quartiere Zanni di Pescara, saranno illustrate da don Cristiano in una presentazione a cui parteciperanno anche esponenti delle associazioni Lgbt. Si comincia dalle 17.30 nella sede della libreria gestita da Movimentazioni Aps. Dialogherà con l'autore la giornalista Monica Di Fabio, reading del libro a cura di Benedetta La Penna.

IL LIBRO. L'anima non ha identità sessuale, ma solo chiede di accoglierci nell'amore. Vite di strada, vite rifiutate, vite irregolari si intrecciano in una piccola piazza di una collina in una piccola città, tra una panchina e un albero. Cristiano Marcucci parte dal racconto di sette potenti storie d'amore e di dolore che ha incrociato nella sua esperienza di parroco di una chiesetta di periferia, per arrivare a un dialogo profondo e sincero con la propria anima.

Ne deriva un messaggio di speranza, colorato dalla ricchezza della natura, per chi si è sempre sentito ultimo, escluso e dimenticato. Un libro che è una riflessione anche autobiografica, di un prete a contatto con i colori dell'amore, che spesso non sono catalogabili in schemi, ma solo da accogliere in misericordia. Un vero viaggio interiore, dove si svelano pezzi di cielo, colmo di speranza e di tenerezza, in cui tutti possiamo ritrovarci.

L'AUTORE. Cristiano Marcucci è un prete per i lontani e un amico dei peccatori. Le sue messe e catechesi sono molto partecipate e coinvolgenti, le sue riflessioni sono seguitissime sul web per anime perse di ogni luogo. Il suo canale YouTube "Oltre" spiega la sua capacità di far cogliere la presenza di Dio nelle pieghe della vita ordinaria. Attualmente è parroco in un quartiere popolare della periferia di Pescara, sua città natale.

Consulente coniugale e familiare, è stato direttore pastorale familiare della diocesi per oltre dieci anni. Dal 2008 è presidente del consultorio familiare diocesano; è stato membro del consiglio direttivo nazionale dei Consultori Ucipem.

È appassionato da sempre di Enneagramma, Viaggio dell'eroe, Cantico dei cantici, vizi capitali e Divina Commedia, temi sui quali ha costruito serate, approfondimenti, weekend e percorsi spirituali. Esperto camminatore, sono rinomati i suoi viaggi, dentro e fuori l'Italia, a carattere spirituale. Ha percorso svariate volte il cammino di Santiago con gruppi di viandanti alla ricerca di sé e del Dio che li abita. Propone esperienze nel deserto per sperimentare la potenza del vuoto, attraverso la spiritualità dei sufi; viaggi in Israele per scoprire e incorporare i misteri di Cristo. Per le Edizioni San Paolo ha recentemente pubblicato: Le nove impronte dell'anima (2020) e Dannati (2021).