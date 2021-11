Le docenti di canto dell'Accademia Musicale di Torre De' Passeri incontrano Mogol [FOTO]

Le docenti di canto dell'Accademia Musicale di Torre De' Passeri incontrano Mogol. Le maestre Ilaria ed Elena sono state infatti in Umbria, al Centro Europeo di Toscolano, che è la scuola di musica fondata anni fa dallo storico autore. Nell'occasione hanno anche assistito a una lezione del Maestro Angelo Valori, compositore e direttore d’orchestra nonché docente del Conservatorio di Pescara, che ricorda: "Alla fine di gennaio inizierà il Master universitario di I livello “Pensieri e parole. La canzone tra performance e scrittura creativa”, istituito dall’università "Gabriele d'Annunzio" in collaborazione con il Cet. La prima parte, teorica, si terrà on line, mentre la parte pratica si svolgerà al Cet, con ospitalità in sede per i corsisti".

Il corso ha durata annuale ed è rivolto a chi, in possesso di laurea o di diploma accademico di I livello, intende specializzarsi nel campo della canzone d’autore e della popular music. Sarà articolato in tre indirizzi: autori di testi, compositori, interpreti. I corsi di base, che come detto si svolgeranno in modalità telematica, saranno tenuti da professori universitari, docenti di elevata qualificazione e professionisti del settore, tra cui Mogol, che parlerà di Scrittura poetica e canzone.

"Il rapporto tra parola, musica e poesia, radicato in un solido quadro di riferimento storico-culturale e approfondito nelle sue concrete declinazioni tecniche e professionalizzanti nel contesto dell'attuale produzione musicale, è al centro delle attività di studio, tirocinio e laboratorio del corso - spiega il professor Carmine Catenacci, direttore del dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali della “d’Annunzio”, che ha attivato e gestisce il Master - Il Master è finalizzato alla formazione di figure professionali dotate di valide, originali e versatili competenze lavorative nel campo dell'industria dello spettacolo e, in particolare, nel settore della canzone d'autore".