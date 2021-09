"Diventa anche tu volontario", 3 incontri per favorire idee e relazioni empatiche

Si chiama "Diventa anche tu volontario" la proposta formativa, promossa dal Csv (Centro Servizi per il Volontariato) Abruzzo, che è composta da 3 incontri di formazione, come se fossero delle piccole pillole di in-formazione, dove si parlerà di varie tematiche, tra cui volontariato, stereotipi e pregiudizi, missione e solidarietà, empatia e costruzione delle relazioni.

I partner coinvolti nel progetto, che si occuperanno della formazione, sono la Caritas Diocesana di Pescara Penne, Willclown e Novissi. Gli incontri si terranno nel salone della “Cittadella dell'Accoglienza” in via Alento, 39 a Pescara e avranno la durata di un'ora e mezza circa. Le date scelte per gli incontri sono le seguenti: 1° ottobre, 8 ottobre e 15 ottobre.

