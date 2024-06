Arriva in città il Disney Park: un evento unico per vivere un’esperienza da sogno

In fase di aggiornamento

Prezzo In fase di aggiornamento

Indirizzo non disponibile

Dopo Roma e Napoli il Disney Park sbarcherà a Pescara. Il grande evento che racchiude tutto il divertimento e i personaggi Disney animerà il tardo pomeriggio e la serata del 15 settembre.

Mascotte, spettacoli dal vivo, installazioni a tema e bubble show. Non mancheranno baby dance e truccabimbi, proiezioni in 3D con i grandi capolavori Disney, fatine luminose e tanta magia. Tutto questo avverrà in un meraviglioso giardino incantato, dove i più piccoli ma anche i più grandi potranno divertirsi.

Inoltre ci sarà anche un musical live, che avrà inizio alle ore 20.

Nel giardino incantato allestito da Fantasy Park non mancheranno cocktail bar e street food dolce e salato.

La location è ancora in fase di definizione e a breve sarà disponibile la biglietteria online.