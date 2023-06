Diorama Festival all'Aurum con la musica di Bluem e le performance di Raul

Terza edizione del Diorama Festival, di cui la seconda consecutiva a Pescara, con una tappa in programma all'Aurum venerdì 30 giugno dalle ore 16 a mezzanotte. L'ingresso è gratuito.

Come spiega il direttore artistico e ideatore Paolo Cicalini, "la nostra è un'iniziativa che mira alla valorizzazione del territorio. L'obiettivo del Diorama Festival, il cui target oscilla tra i 20 e i 40 anni, è da sempre quello di cercare luoghi iconici dalla forte attrattiva turistica che però non sfruttano appieno il loro potenziale. Abbiamo verificato che più o meno il 50% del pubblico del Diorama non era mai stato all'Aurum, così adesso abbiamo deciso di colmare questa "lacuna". Chiunque potrà sentirsi attratto dalla possibilità di trascorrere una giornata in cui arte e musica si fonderanno in un luogo suggestivo come l'Aurum".

Soddisfatto l’assessore comunale ai grandi eventi, Alfredo Cremonese: "Con il Diorama Festival andiamo a mettere un altro tassello di qualità nel calendario di questa estate 2023, veicolando un grande happening culturale in un posto di indubbio fascino per Pescara come l'Aurum". Per il futuro, spiega Cicalini, "vogliamo crescere per arrivare a un pubblico internazionale e far conoscere luoghi che altrimenti resterebbero dormienti. Segnalo in particolare, alle ore 21.30, il live che vedrà protagonista l'artista sarda Bluem, preceduta da una selezione di gruppi locali: Jazzcat, Portanueva York e Tgrrr".

E Gioia Di Girolamo, direttore artistico arti visive e curatrice della mostra, aggiunge: "Durante il festival avremo Raul, un artista abruzzese, che sarà protagonista di un intervento intitolato "Rituale" che si sposerà appieno con gli artisti musicali per ricreare, appunto, un rituale tribale al centro dello spazio circolare di piazzale Michelucci. I tratti di Raul richiamano simboli primordiali: non vogliamo anticipare nulla ma invitiamo tutti a essere presenti perché assisteranno a una performance molto interessante". Non mancherà inoltre uno spazio dedicato al food and drink.