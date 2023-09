Diletta De Donatis presenta a Spoltore il romanzo “La Plaza del Ayuntami ento”

Venerdì 8 settembre alle ore 10:30, nella biblioteca comunale Piero Angela, verrà presentato da Diletta De Donatis il romanzo “La Plaza del Ayuntami ento”. Ingresso libero.

“Questo romanzo, che ho scritto a 17 anni, è uscito in un momento particolarmente significativo della mia vita, poiché stavo per affrontare alcuni passaggi decisivi per il mio futuro: l'esame di ammissione all'università, che ora frequento, lo Iulm a Milano, e quello di maturità”, commenta l’autrice. “Per questo la sua presentazione ha dovuto aspettare fino ad oggi, e ciò la rende per me particolarmente attesa e speciale, essendo accolta in una città come Spoltore, la cui amministrazione è tanto sensibile alla cultura e ai libri”.

All'incontro parteciperà l’assessore Francesca Sborgia: "Siamo felicissimi di poter presentare un libro scritto da un’autrice così giovane, che può sicuramente essere da stimolo alla scrittura anche tra i ragazzi”, dichiara. “La nostra amministrazione ha fortemente a cuore tutto ciò che riguarda la cultura, e questo nuovo appuntamento rafforza ulteriormente questa grande attenzione".