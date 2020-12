Digital rinascimento, nuovo appuntamento a cura di IoRiparto

È 'Digital Rinascimento' l’evento online a cura di IoRiparto che venerdì 18 dicembre, a partire dalle ore 10, vedrà gli interventi dei seguenti relatori:

Gianni Alfonsetti, rental manager Mg project

Serena Battilomo, direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del ministero della salute

Luca Borrelli, responsabile affari istituzionali Open fiber

Anna Maria Casini, sindaco di Sulmona

Lanfranco Chiola, sindaco di Cugnoli

Linda D'Agostino, amministratore unico Elica innovation technology

Alessandro D'Ascanio, sindaco di Roccamorice

Domenico Di Francescantonio, Ict executive director Fater

Diego Ferrara, sindaco di Chieti

Domenico Fontemurato, direzione operations and network rete di Backhauling - Infratel

Alessandro Longo, direttore agenda digitale

Gianfranco Macrini, sindaco di Montebello di Bertona

Rocco Micucci, sindaco di Rapino e vice presidente Anci

Rita Oggianu, consulting trader advisor Sardex Spa

Marco Pasini, responsabile network & operations Abruzzo e Molise - Open Fiber

Andrea Sammarco, vice segretario generale di Unioncamere

«Io riparto è un cantiere aperto sul mondo economico e sociale italiano, un canale di comunicazione nato per fare rete e suggerire opportunità creative in un momento in cui è difficile trovarle e ripartire - commenta Giancarlo Alfani, founder Io-Riparto - Un progetto nato per supportare aziende, istituzioni, associazioni e cittadini raccontando storie di best practice e favorendo la condivisione di iniziative di valore sociale ed economico».