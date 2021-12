Il filosofo Diego Fusaro alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore

Alla Soms di Spoltore, il 28 dicembre, si terrà una conferenza di Diego Fusaro dal titolo ‘The Great Reset’. Per l’occasione la libreria Ubik di Pescara allestirà uno stand per l’acquisto dei libri del filosofo. L'appuntamento sarà in collaborazione con l’Accademia degli Insepolti di Spoltore, Associazione Cinqueborghi, Asi (Associazioni Sportive Sociali Italiane) e CdS (Comitati delle Due Sicilie) Abruzzo.

La presenza di Diego Fusaro segue, negli ultimi mesi, quelle di altrettanta fama di Yuliya Mayarchuk, Yuri Monaco, Clayton Norcross, Harp Laser e Vincent Riotta, anche con il sostegno della Regione Abruzzo.