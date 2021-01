In Comune la diciannovesima edizione del ‘Gran Galà della Solidarietà’ [FOTO]

La manifestazione, organizzata da Paolo Minnucci, si è svolta questa mattina nella sala consiliare senza pubblico per il rispetto delle limitazioni anti-Covid. Erano presenti soltanto i rappresentanti delle associazioni di volontariato

Si è tenuta questa mattina In Comune la diciannovesima edizione del ‘Gran Galà della Solidarietà’. La manifestazione, organizzata da Paolo Minnucci, si è svolta nella sala consiliare senza pubblico per il rispetto delle limitazioni anti-Covid. Erano presenti soltanto i rappresentanti delle associazioni di volontariato, con il sindaco Carlo Masci, il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli e l’assessore alle politiche sociali Nicla Di Nisio

Tra i premiati anche la Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori. Soddisfazione è stata espressa dal presidente regionale Marco Lombardo, che ha dichiarato: “L’emergenza da Sars-Cov-19 purtroppo lascerà dietro di sé degli strascichi lunghi e pesanti in termini sanitari e oncologici. Per i prossimi mesi ci aspettiamo un incremento di ritardi nella diagnostica e delle stesse patologie, che significa trattamenti più pesanti ai danni dei pazienti, ovvero una pandemia oncologica nella pandemia”.

Oggi, secondo Lombardo, "l’unica via per contenere un vaso che rischia di traboccare da un momento all’altro è potenziare la macchina della prevenzione portando fuori dall’ospedale le attività di screening, che sono urgenti, e la Lilt ha già scritto alla Regione Abruzzo dichiarandosi pronta a supportare tale attività proponendo una convenzione".