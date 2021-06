“Demius - L’avventura dei bambini alla ricerca della loro palla”, presentazione alla scuola primaria Don Milani

Giovedì 10 giugno verrà presentato il libro "Demuis - L'avventura dei bambini alla ricerca della loro palla" nel giardino della scuola primaria Don Milani, a Pescara. Il libro è stato scritto e illustrato dai bambini e dalle bambine della scuola primaria Don Milani di via Sacco/Rancitelli, tra stop and go durante il Covid 19. Per una realtà designata di grande povertà educativa e così marginalizzata è un risultato importante che premia l’impegno e la passione dei minori. Il libro, editato con codice Isbn, è nato durante un laboratorio di pedagogia teatrale e artistica condotto da Cam Lecce e Jörg Grünert dell’associazione Deposito Dei Segni Onlus.

L'attività è stata condotta nell’ambito del progetto “INsegnalibro” finanziato dal Mibact nell’ambito dell’avviso pubblico “Cultura Futuro Urbano - Biblioteca Casa di Quartiere”, che vede come capofila la biblioteca regionale “Di Giampaolo” dell’Apc Pescara/Regione Abruzzo, in collaborazione con il dipartimento di architettura dell’università D’Annunzio Chieti-Pescara, coordinatore scientifico del progetto, e un partenariato importante che vede il coinvolgimento attivo di scuole, associazioni culturali e di categoria.

